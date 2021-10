La regina Elisabetta a 95 anni per la prima volta col bastone

Per la prima volta la regina Elisabetta, ora novantacinquenne, ha partecipato a un evento pubblico avvalendosi dell’aiuto di un bastone. Lo ha riferito il sito dell’Evening Standard pubblicando una foto scattata alla regina in occasione del centenario della Royal British Legion. Elisabetta, ha specificato il sito, è scesa da una limousine, ha ricevuto il bastone per camminare dalle mani della principessa Anna e poi si è diretta verso il suo posto nell’Abbazia di Westminster. Nessun commento da Buckingham Palace.