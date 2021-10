Un incendio è divampato intorno all’ora di pranzo nelle campagne di Tor Lupara, più precisamente in zona Selva dei Cavalieri. Sul posto per le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco e due squadre di volontari della Protezione Civile di Fonte Nuova. L’intervento ha fatto sì che le fiamme non si propagassero nei terreni circostanti.

