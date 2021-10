La legge lo vieta, ma per facilitarsi il gioco qualcuno utilizza il richiamo per gli uccelli da impallinare ad una distanza ravvicinata.

Così ieri, domenica 24 ottobre, i Carabinieri Forestali delle stazioni di Guidonia e Ciciliano in collaborazione con le guardie volontarie Lipu hanno beccato e denunciato un romano di 57 anni.

Il blitz è scattato nelle campagne a ridosso di via di Marco Simone, nel territorio di Roma, nell’ambito dell’attività di controllo denominata “Recall”, dall’inglese ‘richiamo’, l’apparecchio elettronico che attira gli uccelli vietato dalla legge 157/92 sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e il cui impiego costituisce un reato punito con un ammenda fino a 1.549 euro.

Per l’uomo, denuncia e sanzione amministrativa oltre al sequestro del richiamo, del fucile e di 13 munizioni.

