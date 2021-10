Da “L’Onda”, associazione culturale e lista civica per le prossime elezioni del 2022 a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo, dagli organi istituzionali comunali ufficiali, con molta felicità la notizia dell’attivazione del nuovo servizio comunale rivolto alla comunità sorda della nostra città.

Per la prima volta, nella sua storia, il comune di Guidonia Montecelio potrà fornire alle persone sorde un adeguato accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione tramite un adeguato servizio di interpretariato qualificato.

Come Associazione L’Onda siamo felici e orgogliosi di avere contribuito attivamente alla presentazione e alla realizzazione di questo importante progetto, ci rammarica il fatto, non di non essere stati citati, giustamente, in questa importante fase di presentazione, ma di non essere stati al quanto informati, anche privatamente, dell’inizio dell’ attivazione ufficiale del servizio.

In quanto come Associazione L’Onda siamo stati, insieme al Presidente dell’associazione Sorda di Guidonia Montecelio, gli unici promotori del progetto, presentando la domanda di partecipazione ufficiale direttamente al comune di Guidonia Montecelio, contribuendo alla compilazione dei moduli di partecipazione, recandoci personalmente presso il comune di Guidonia Montecelio e seguendo tutto l’iter fino all’esito conclusivo.

Non siamo in cerca di ringraziamenti o medaglie, la nostra unica vittoria è quella di aver contribuito attivamente a fornire un servizio che riteniamo di vitale importanza per la nostra comunità, ma indubbiamente dobbiamo nuovamente constatare che le parole Onestà e soprattutto la tanto decantata Trasparenza sono solo un vago ricordo di slogan elettorali.

Andiamo avanti, convinti e determinati con la speranza che si comprenda definitamente l’importanza di determinati servizi”.