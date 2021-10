FIANO ROMANO – Furto negli spogliatoi nel match di Calcio a 5 tra Lazio ed Athena Sassari

Bruttissimo episodio durante il match di Serie A femminile di Calcio a 5 tra Lazio ed Athena Sassari. Al rientro negli spogliatoi, le biancocelesti non hanno trovato praticamente nessuno degli effetti personali: tra gli oggetti rubati troviamo documenti, cellulari, chiavi della macchina, portafogli, praticamente ogni oggetto di valore presente all’interno dello spogliatoio.

Nessun furto, fortunatamente, nello spogliatoio dell’Athena Sassari. Secondo le prime ricostruzioni, una delle giocatrici della Lazio avrebbe lasciato la porta aperta o comunque non chiusa a chiave ma semplicemente accostata. Nel corso del primo tempo, alcuni ladri si sono intrufolati nello spogliatoio della Lazio, più vicino alla porta secondaria, portandosi via tutto ciò che era possibile prima del duplice fischio dell’arbitro.

L’intervallo è dunque durato circa 40/50 minuti, con alcune giocatrici disperate, soprattutto le straniere che avevano carte di credito e documenti nel luogo incriminato; altre invece erano intente a bloccare gli smartphone ed i bancomat, facendo partire le prime denunce per il furto dei documenti. La partita è comunque dovuta andare avanti per garantire la regolarità del campionato e, per la cronaca, è terminato 7-3 per la Lazio.

Al termine del match sono giunti sul posto i carabinieri per effettuare tutti i controlli del caso. Le telecamere più vicine al palazzetto sono alla rotonda che si trova all’ingresso dell’impianto sportivo di Fiano Romano e forse potrebbero aiutare le indagini.