MONTEROTONDO – “AI Dialogoi”, Ezio Cardarelli presenta il saggio sull’Intelligenza Artificiale

Si intitola “AI Dialogoi” e affronta il rapporto tra l’essere umano e l’Intelligenza Artificiale, uno dei temi più attuali del nostro tempo.

E’ il nuovo libro di Ezio Cardarelli di Monterotondo, poliziotto, scrittore e attento osservatore della società contemporanea.

Nel saggio l’autore dà vita ad un dialogo diretto con la tecnologia, affrontando alcuni dei principali temi dell’attualità internazionale: dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, dai nuovi equilibri geopolitici al ruolo della Cina, dell’Europa e degli Stati Uniti, fino alle sfide legate alle migrazioni, al lavoro e all’impatto crescente degli algoritmi sulla vita quotidiana.

Le risposte elaborate dall’Intelligenza Artificiale non vengono accettate passivamente, ma diventano il punto di partenza per un confronto critico, nel quale l’autore verifica, interpreta e approfondisce i contenuti, invitando il lettore a sviluppare una riflessione autonoma.

Ezio Cardarelli ha già firmato i volumi “E poi cominciatti a fa’ l’attore” e “Ce sto io e poi ce sta De Niro”.