Coronavirus-Italia. La ricreazione è finita!

Nell’ultimo giorno ci sono stati 20 decessi che aggiungendosi a quelli precedenti fanno un bollettino complessino di defunti pari a 132.120. L’inizio del conteggio è a febbraio 2020.

Il ministero della Sanità alle ore 17,30 ha emesso il nuovo dato relativo alla diffusione del contagio e le evidenze della ripresa ci sono tutte.

A far crescere e di molto il dato nazionale però è la provincia di Trieste dove si rilevano 801 nuovi casi. Sempre nella provincia di Trieste si tratta del doppio dei contagi registrati la precedente settimana. In questa ultima settimana il tasso di infezione nella stessa rilevazione conta 350 casi ogni centomila abitanti. La specificità dei dati triestini è ascritta ai movimenti di piazza, quindi al circuito libero di persone per le manifestazioni di protesta che hanno caratterizzato la precedente settimana.