Sabato 6 novembre alle ore 10.00 presso la Biblioteca Comunale “Carlo Magno” di Mentana (in via Crescenzio 11) ci sarà la presentazione del progetto “Mentana accessibile in LIS”, che renderà accessibili gli uffici pubblici alle persone con deficit uditivo totale grazie ad un servizio di interpretariato LIS. L’appuntamento avrà luogo alle ore 10.00 presso la Biblioteca Comunale di Mentana per la presentazione, a seguire, alle ore 11.00 è previsto un incontro nei giardini di piazza Garibaldi e alle 12.00 una visita guidata per scoprire le realtà del territorio.