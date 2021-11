L’assegno unico per i figli slitta ancora

Una nuova frenata per l’assegno unico per i figli (legato al modulo Isee), il cui decollo non avverrà il primo gennaio prossimo ma probabilmente partirà in modo concreto solo dal primo marzo, con il via però alle domande dal primo mese del 2022. Proprio il discorso della presentazione dei certificati idonei potrebbe essere causa dell’incredibile rallentamento, poiché i Caf, i commercialisti e gli uffici preposti non potrebbero essere in grado di soddisfare le richieste con in mezzo le festività natalizie.

Nel frattempo rimane una soluzione-ponte, quella partita a luglio, con i vecchi assegni familiari per i lavoratori dipendenti e il sostegno temporaneo per gli autonomi.