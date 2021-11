Udite, udite: sono tornati di moda gli UGG. Ma non i soliti UGG degli anni Duemila. Lo street style li vuole Ultra Mini e meglio ancora se colorati. Basta copiare i look delle star. Sono state proprio loro a trasformare questi boots, un tempo prerogativa dei surfisti, in un’icona del fashion world nonostante la loro silhouette piuttosto (va ammesso) tozza. Tanto che oggi continuano a essere tra gli stivali più sfoggiati, con la differenza che il classico modello a mezza gamba e gli ankle boots hanno ceduto il posto a una versione più bassa nel gambale, chiamata, appunto UGG Ultra Mini. Sono comodi e caldi, e dispetto della loro forma, anche fashion. L’abbinamento perfett? Cappottone e leggings.

Condividi l'articolo: