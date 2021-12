Delitto in frutteria, 5 anni all’assassino di Said

La Corte d’assise riconosce l’incapacità di intendere e di volere per Ahmed Badr il ventenne egiziano che il 29 giugno del 2020 uccise a coltellate senza motivo il connazionale di 28 anni El Said Abdlesalam Abdelbaky Elkoumy davanti a una frutteria a Villa Adriana. Esclusa la premeditazione: niente risarcimento per la famiglia della vittima. Condanna, 5 anni.

L’approfondimento oggi in edicola su #Tiburno