Palombara in lutto per la morte di Matteo Quaglini

Palombara Sabina in lutto per la morte di Matteo Quaglini. Quarantuno anni, giornalista, Quaglini era molto impegnato nella Sabina, e benvoluto da tutti. Si è spento ieri sera in ospedale. Quest’estate ha scoperto di avere un male incurabile, ha lottato, ma non ce l’ha fatta. Matteo Quaglini aveva lavorato e lavorava ancora, fino agli ultimi giorni, per varie testate. Da vicedirettore de L’Eco della Sabina seguiva curiosità e personaggi della sua Palombara. Ma era molto noto anche nell’ambiente romano come opinionista sportivo e per le sue collaborazioni con tv e radio, come Tele Roma 56, Radio Roma e Radio Italia Anni 60.

A Palombara seguiva le attività di diverse associazioni ed era sempre il primo a portare avanti impegni nel sociale. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di San Biagio alle 14,30.

(Nella foto con il sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi, e la collega Alessandra Paparelli)