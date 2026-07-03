GUIDONIA – 10eLotto, un 6 Oro vale 12.500 euro

Guidonia Montecelio protagonista con il 10eLotto.
Come riporta Agipronews, nel concorso di ieri, giovedì 2 luglio, presso l’esercizio commerciale in Via Roma a Guidonia Centro con un 6 Oro sono stati vinti 12.500 euro.
La vincita maggiore al 10eLotto è stata registrata in Via Santo Janni a Formia, in provincia di Latina, dove un fortunato ha centrato un colpo da 150mila euro, vincita più alta di giornata, grazie ad un 8 Oro.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.