GUIDONIA – 10eLotto, un 6 Oro vale 12.500 euro

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Luglio 2026

La Dea Bendata in viale Roma

Guidonia Montecelio protagonista con il 10eLotto. 

Come riporta Agipronews, nel concorso di ieri, giovedì 2 luglio, presso l’esercizio commerciale in Via Roma a Guidonia Centro con un 6 Oro sono stati vinti 12.500 euro. 

La vincita maggiore al 10eLotto è stata registrata in Via Santo Janni a Formia, in provincia di Latina, dove un fortunato ha centrato un colpo da 150mila euro, vincita più alta di giornata, grazie ad un 8 Oro. 

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.

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