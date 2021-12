Parco Lucretili, riapre il bando per il servizio civile

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili riapre al Servizio Civile Universale. Il bando è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni e scadrà il 26 gennaio.

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, con base a Palombara, è, infatti, Ente Titolare di una Rete di Enti SCU (servizio civile universale) di cui fanno parte: il Parco Regionale dei Monti Simbruini, il Parco Regionale dell’Appia Antica, il Parco Regionale dei Castelli Romani, il Parco Nazionale del Circeo, il Parco Faunistico dell’Abatino e i Comuni di Subiaco, Cineto Romano, e Guidonia Montecelio. Anche quest’anno riparte quindi per molti ragazzi l’avventura del Servizio Civile attivato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I giovani volontari saranno coinvolti e attivi per un anno in vari progetti, attualmente se ne contano 12, al fianco del personale degli Enti.

