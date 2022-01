Il primo esame di Zaki dopo la prigione

Si tratta dell’ultimo esame del primo semestre nel primo anno del master Gemma dell’Università di Bologna Alma Mater, ovvero il Master Erasmus Mundus in Europa che si occupa di Women’s and Gender Studies, e ha riguardato i “Movimenti femminili nella storia moderna italiana”. Patrik Zaki doveva sostenerlo a febbraio 2020, ma fu arrestato e certo di università, nei lunghissimi mesi di prigionia, non ce n’è stato traccia. Attraverso un collegamento a distanza, l’esame, ricco di emozione, ovviamente, è stato superato brillantemente.

Condividi l'articolo: