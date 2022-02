GUIDONIA – Sciacalli in azione, rubati i fondi per il piccolo Bryan

Da dicembre scorso migliaia di persone si sono mobilitate per sostenere la famiglia e dare una speranza di vita ad un bambino di appena due anni e mezzo. Iniziative, manifestazioni, raccolta fondi: una straordinaria campagna di sensibilizzazione per Bryan, il bambino di Villanova di Guidonia affetto da un tumore cerebrale la cui storia ha commosso la Città del Nordest.

Qualcuno, però, non si è mosso a compassione e appena ne ha avuto l’occasione si è impossessato di due degli oltre 150 salvadanai di piccole dimensioni presenti in altrettante attività commerciali della città.

A subire il furto del bussolotto contenente le offerte sono stati il “Caffè Ricci” di viale Roma a Guidonia e “Beauty Lab”, il centro estetico di via Rosolino Pilo a Villanova, due esercizi che avevano messo il cuore nell’iniziativa di solidarietà.

A darne notizia sono i promotori attraverso la pagina Facebook “Un sorriso per Bryan”: un sorriso che gli sciacalli non riusciranno a spegnere. Continua più forte di prima la gara di solidarietà per garantire al bambino le migliori cure all’estero e per aiutare i genitori nelle sfide economiche quotidiane che la drammatica situazione richiede.