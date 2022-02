Viabilità, finalmente marciapiedi e illuminazione tra Cretone e Castelchiodato

La costruzione di marciapiedi, una nuova illuminazione, e, per corredare, una nuova regimentazione delle acque. E’ stato avviato il cantiere per adeguare la via provinciale 31 bis nel tratto tra Cretone e Castelchiodato. A stanziare i fondi, 190 mila euro, la Città metropolitana. “Un importante risultato per rendere la strada più sicura per automobilisti e pedoni”, hanno commentato il sindaco di Palombara e consigliere della Città metropolitana Alessandro Palombi e il primo cittadino di Mentana Marco Benedetti, che hanno lavorato di concerto per ottenere il risultato. Fondi – specificano – che erano stati stanziati grazie anche agli emendamenti dei consiglieri metropolitani Micol Grasselli (ancora in carica) e Carlo Passacantilli.

Condividi l'articolo: