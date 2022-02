Il tribunale sospende lo statuto grillino, Conte decade

Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere dello scorso agosto che hanno modificato lo statuto del M5s. Di conseguenza decade Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. I provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale”, tra cui l’esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. A presentare ricorso una parte dei militanti che si erano sentati esclusi. Una bomba che esplode proprio nei giorni più tesi del Movimento.

