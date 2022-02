La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’attacco stanotte. Una “operazione militare speciale”, l’ha definita, ma è formalmente l’apertura di una guerra che rischia di dilagarsi a macchia d’olio. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”. Duro monito al mondo: “Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia”.

I segnali che l’escalation della tensione in Donbass avrebbe portato all’invasione c’erano tutti da giorni. I separatisti filo-russi ieri sera avevano ufficialmente chiesto l’intervento di Mosca denunciando presunti attacchi delle forze ucraine. Il presidente ucraino Zelensky, in un drammatico discorso notturno, aveva detto rivolgendosi ai russi (e nella loro lingua): “Siamo diversi ma questo non è un motivo per essere nemici. Adesso la guerra dipende da voi”.

