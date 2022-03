TIVOLI – Emergenza Ucraina, sostegno legale gratuito ai profughi

L’avvocatura tiburtina è pronta a fare la sua parte in questo delicato momento storico, mettendo a disposizione le proprie professionalità. Così oggi, giovedì 3 marzo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ha ufficialmente aderito all’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale Forense (Cnf) per attivare un “Contact Point” finalizzato ad accogliere i profughi in fuga dall’Ucraina offrendo loro un servizio di supporto.

Il Consiglio presieduto dall’avvocato David Bacecci è dunque in prima linea per fornire assistenza ai cittadini ucraini che intendano rifugiarsi in Italia, accogliendo l’invito lanciato ieri dal Presidente del Cnf, Maria Masi. Il “Contact Point” fornirà le indicazioni per il riconoscimento dello stato di rifugiato, per l’assegnazione di un alloggio, per il sostegno alimentare, la cura sanitaria, il ricongiungimento familiare, con particolare riferimento alle necessità dei minori.

Al momento hanno dato la propria disponibilità gli avvocati Teresa Caiazza, Narcisa Stoinoiu e Monica Rossi, tutte e tre membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, competenti nella disciplina della migrazione, delle relazioni con i servizi assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da associazioni di volontariato.

L’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale Forense è concertata con le Avvocature Europee aderenti al CCBE, il Consiglio degli Ordini Forensi Europei.

Per rispettare le esigenze di coordinamento con gli altri Ordini Europei, gli avvocati interessati a svolgere il servizio gratuito possono inviare entro le ore 11 di domani, venerdì 4 marzo, nome e cognome, telefono fisso e cellulare, indirizzo di studio e di posta elettronica del Contact Point all’indirizzo ue@consiglionazionaleforense.it indicando nell’oggetto UKRAINA Contact point.