TIVOLI – Il seminarista Paolo Cola ordinato diacono

Si chiama Paolo Cola, ha 41 anni, è nato e cresciuto a San Gregorio da Sassola, ex impiegato delle Ferrovie dello Stato, ed è il nuovo diacono della Diocesi di Tivoli e Palestrina.

Sopra e sotto, Paolo Cola durante la cerimonia di ordinazione diaconale nel Duomo di Tivoli

Sabato 27 giugno Paola Colo è stato ordinato diacono nel Duomo di San Lorenzo a Tivoli dal Vescovo, Monsignor Mauro Parmeggiani, che lo ha assegnato alla Comunità Ecclesiale di Subiaco dal 12 settembre 2026.

Cresciuto nella Comunità Parrocchiale di San Gregorio Magno, a San Gregorio da Sassola, Paolo Cola ha vissuto anche nelle comunità di Jenne e della Sacra Famiglia a Palestrina prima di entrare nella comunità del Seminario Regionale di Anagni.

“Io credo che la mia vocazione nasca da una chiamata per annunciare il piano salvifico che Dio ha su ciascuno di noi – disse al momento del suo ingresso in Seminario in un’intervista pubblicata sul sito della Diocesi – Questa chiamata, credo sia nata tanto tempo fa, ma forse non ho avuto mai il coraggio di prendere in mano la mia vita e farne un capolavoro, come ebbe a dire san Giovanni Paolo II.

Il confronto con gli altri ed una guida autorevole, mi ha fatto trovare la forza di lasciare quelle che erano le mie certezze umane per abbracciare il piano di Dio che ogni giorno si presenta alla mia porta, e con trepidazione e gioia grande, cerco di rispondere a questa chiamata”.

“Caro Paolo, diventi diacono e a Dio piacendo tra pochi mesi diventerai prete in un’epoca dove la Chiesa soffre e ha problemi per la sua missione.

Vive in un mondo che sospetta del suo operato – sono le parole del Vescovo Mauro Parmeggiani nell’omelia alla Santa Messa di Ordinazione Diaconale di Paolo Cola – Ebbene questa ospitalità, questa familiarità tra i cristiani come espressione del nostro essere famiglia di Cristo, diventa necessaria nelle occasioni che il Signore ci offre.

Caro Paolo, conformato a Cristo servo, sii sempre immagine viva del Suo amore.

A tutti fai sperimentare come per il Battesimo tutti siamo fratelli e sorelle, famiglia di Dio che amandosi sinceramente e di vero cuore, esercitando vicendevolmente l’ospitalità e la carità diventa per il mondo immagine viva ed eloquente dell’amore di Dio”.