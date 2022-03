STAZIONI ECOLOGICHE APM: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL CENTRO STORICO SUPERA I 200.000 CONFERIMENTI NEL 2021

200.165 conferimenti. E’ questo l’elevatissimo numero di accessi, e di conseguenti conferimenti regolarmente eseguiti, fatto registrare nell’intero arco del 2021 dalle tre Stazioni Ecologiche Informatizzate destinate al servizio di Raccolta Differenziata per i residenti del Centro Storico di Monterotondo.

<<Quello del nostro Comune – dichiara il Presidente APM Lonati – viene considerato dalle stesse aziende produttrici di questo genere di “impianti” uno dei casi di maggior successo circa il loro utilizzo. I fornitori delle Stazioni Ecologiche ci confermano infatti che poche altre realtà in Italia presentano un utilizzo tanto intensivo quanto regolare quanto quello di Monterotondo.>>

Infatti un secondo elemento, particolarmente positivo, è che nel 2021 ben il 96% dei conferimenti risulta essere andato a buon fine: anche questo dato è migliore di quello di altri Comuni con analoghe modalità di conferimento.

<<Quest’ultimo dato – prosegue Lonati – ci consente di guardare con soddisfazione la giusta soluzione pensata da APM poco più di un anno fa ad hoc per in Centro Storico che per sua struttura non consente di effettuare il classico “Porta a Porta” come nel resto della Città. Un ringraziamento particolare va ai Cittadini del Centro Storico che hanno da subito collaborato affinchè il sistema funzionasse per il meglio. Peraltro ricordiamo che gli stessi Residenti del Centro Storico durante gli ampi orari di attivazione delle “casette” posso conferirvi tutte le cinque frazioni di rifiuti.”>>

Ricordiamo che le Stazioni Ecologiche informatizzate sono ad uso esclusivo dei residenti del Centro Storico di Monterotondo dotati di apposita Card per la loro apertura e il loro utilizzo, sono attive h24, tutti giorni della settimana ad eccezione del periodo che va dalle ore 15 del Sabato alle ore 21 della Domenica. Durante queste poche ore le stesse macchine sono spente e quindi si invitano i Cittadini a non recarsi presso le stesse poiché sarà impossibile effettuare il giusto e normale conferimento dei rifiuti.

