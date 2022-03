TIVOLI – Politica, la Lega al lavoro per riorganizzarsi

Da Vincenzo Tropiano, responsabile del partito nell’area Est della Provincia di Roma, riceviamo e pubblichiamo:

“Procede, senza sosta, la riorganizzazione della Lega nell’area est della Provincia di Roma. Con le nomine fatte nell’ultimo mese, abbiamo un coordinatore ed un direttivo della Lega in tutti i Comuni con almeno 1500 abitanti ed in 16 comuni con meno di 1500 abitanti.

Siamo soddisfatti perché possiamo contare sul lavoro di persone preparate, con un forte seguito sui territori e spinte da grande passione. La maggior parte di loro, peraltro, possono vantare esperienze amministrative alle spalle.

Il lavoro però non si ferma qua, e insieme al vice coordinatore Alessandro Messa, la responsabile enti locali Eugenia Federici e il responsabile organizzativo Lorenzo Chialastri siamo in campo per garantire una rappresentanza del partito in tutti i 49 comuni dell’area, anche in quelli di 100 abitanti.

Tra i nuovi nominati ricordiamo: Cristian Aurizi (AFFILE), Francesca Proietti Cosimi (ARCINAZZO ROMANO), Sara Spoletini (BELLEGRA), Vittorio Bonanni (CAMERATA NUOVA), Federica Fabiani (CASTEL MADAMA), Marco Abbondanza (CERRETO LAZIALE), Eugenia Federici (FONTE NUOVA), Adriano D’Offizi (LICENZA), Marco Sestili (MENTANA), Giacomo Placidi (PALOMBARA SABINA), Alessio Tolu (POLI), Nicola Trusiani (SAN POLO DEI CAVALIERI), Grazia Timperi (SUBIACO)”.