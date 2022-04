TIVOLI – Cimitero, la lapide crolla sulla parente del caro estinto

Era andata a portare i fiori sulla tomba del caro estinto e ha rischiato di rimetterci la vita. E’ accaduto all’interno del cimitero di Tivoli.

Per questo ora la signora A. P. ha citato in giudizio il proprietario di una tomba il quale a sua volta ha chiamato in causa l’amministrazione comunale di Tivoli.

In ballo c’è una richiesta di risarcimento danni per la somma di 101.062 euro e 24 centesimi.

La vicenda è sintetizzata nella delibera di giunta numero 69 di venerdì primo aprile. Con l’atto viene dato mandato al sindaco Giuseppe Proietti di resistere nel giudizio davanti al Tribunale civile di Tivoli in cui l’Ente è terzo chiamato in causa.

Stando sempre alla delibera, una lastra di travertino si staccò dai loculi e cadde sulla donna procurandole varie lesioni.

Per cui la signora A. P. ha citato il signor S. per addebitargli i danni patiti.

Secondo la prospettazione del signor S., invece, la responsabilità dei danni riportati dalla signora P. sarebbero imputabili al Comune di Tivoli, chiamato in malleva, in quanto l’Ente avrebbe non provveduto alla corretta manutenzione.