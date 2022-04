GUIDONIA – Rapina in casa, anziani coniugi minacciati e picchiati

Un gruppo di balordi entra in casa, minaccia e picchia una coppia di novantenni, mette l’abitazione a soqquadro e fugge sgommando a mani vuote. E’ accaduto oggi pomeriggio, giovedì 14 aprile, a Guidonia Montecelio, da mesi diventata terra di conquista per ogni malintenzionato.

Il fatto di oggi appare come il punto di non ritorno, considerando che l’assalto si è consumato in pieno giorno e in un quartiere densamente popolato come quello dell’Albuccione Vecchio, centinaia di case basse dove tutti si conoscono.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la rapina è stata messa a segno verso le 17 in via Enrico Berlinguer ai danni di Teodoro e Maria, marito e moglie di 90 e 85 anni, lui deambulante col bastone, lei cardiopatica. Pare che in casa dei coniugi ci fosse anche Ercole, un 81enne residente in zona e cugino di Teodoro.

Stando sempre alle prime informazioni, i ladri hanno scavalcato la recinzione, attraversato il grande giardino attorno casa e bussato alla finestra della cucina, dove i tre anziani stavano parlando. Sembra che Maria abbia aperto la grata di protezione, convinta che fosse qualche nipote arrivato a far visita agli anziani coniugi e invece erano i malviventi.

Almeno 4 o 5, tutti travisati, armati di coltelli e bastoni. Uno ha afferrato Maria puntandole la lama sotto al collo e minacciandola di consegnare contanti e gioielli. Un altro bandito ha spintonato Teodoro, facendolo rovinare all’indietro sul pavimento. Un terzo ha colpito Ercole sulle braccia con un bastone per evitare la sua reazione. Gli anziani sono rimasti ostaggio dei balordi per almeno dieci minuti durante i quali hanno rovistato ovunque alla ricerca di preziosi. Ricerca vana che li ha convinti a dileguarsi.

Alcuni vicini hanno notato una Ford Fiesta grigia vecchio tipo sfrecciare a tutto gas da via Berlinguer in direzione via Tiburtina. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Tivoli in attesa della Polizia Scientifica per rilevare eventuali impronte utili all’identificazione dei ladri.

Due ambulanze del 118 hanno trasportato gli anziani Teodoro ed Ercole al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per accertamenti: entrambi avrebbero contusioni ed ecchimosi ma non sarebbero in pericolo di vita.

I ladri parlavano italiano.