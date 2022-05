GUIDONIA – Rubinetti a secco causa lavori, arriva l’autobotte

Acea Ato 2 informa gli abitanti di Guidonia Montecelio che, per consentire le lavorazioni straordinarie di bonifica sulla rete idrica, con allaccio di un nuovo serbatoio di accumulo, sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di mercoledì 4 maggio.

Potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua a:

• VIA PO’ (DA VIA ISONZO A VIA TANARO);

• VIA ISONZO • VIA TANARO;

• VIA OGLIO;

• VIA GARIGLIANO;

• VIA RENO:

• VIA MINCIO;

• VIA OMBRONE;

• PIAZZA GIORGIERI e limitrofe.

Per alleviare il disagio, è stato predisposto un servizio di autobotte in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio, a Via Pò angolo Via Ticino.

Acea ATO 2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web e affissione cartelli.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335.