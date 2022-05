TIVOLI – Carnevale, festa e sfilate per tutto il mese di maggio

Dall’8 al 29 maggio Tivoli ospita il Carnevale. La manifestazione, inizialmente programmata per febbraio, è stata spostata a causa dell’emergenza Covid-19 e riprogrammata per la primavera.

Il gruppo carristi è composto da Comitato Festeggiamenti Villa Adriana, Gruppo Carnevale Campolimpido, Quartiere Empolitano, Amici per il Carnevale e la Cittadella.

“Quest’anno il Comune di Tivoli ha deciso di “spostare” il Carnevale a maggio – commenta il sindaco Giuseppe Proietti – Una scelta insolita, certamente, ma che nasconde una chiara volontà: quella di non rinunciare alle sfilate dei carri allegorici, programmate inizialmente per febbraio e poi rimandate a causa della nuova ondata del Covid-19.

Siamo consapevoli dell’impegno e della passione che il presidente dell’associazione culturale “Carnevale di Tivoli” Delio Petrini, i comitati Festeggiamenti, i vari gruppi di quartiere hanno messo nella realizzazione dei carri e nell’organizzazione dei gruppi mascherati. Siamo altresì consci che una manifestazione del genere, svolta in un periodo propizio per le uscite all’esterno come la primavera, possa contribuire alle attività degli esercizi commerciali del territorio.

Ecco perché diamo il via a questa edizione speciale del Carnevale, affinché possa essere per tutti l’equivalente di “boccata d’aria fresca”, in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo. Ringrazio tutti coloro che, nel pieno rispetto degli accorgimenti anti Covid-19, sceglieranno di partecipare.

𝐃𝐞𝐥𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐢𝐧𝐢, co-fondatore del primo Comitato per il Carnevale di Tivoli del 1974, da sempre sostiene questa festa: «Quant’è bello il nostro Carnevale? E quanto è importante per la nostra Tivoli? Conoscendone appieno le sfaccettature, mi sento in dovere di tutelarlo: tutelarlo per i più piccini, per il turismo, per le attività commerciali e per ogni adulto dal cuore giovane.

La novità di quest’anno consiste nell’𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢: finalmente potremo ammirarli illuminati, come sono sempre stati, ma di sera faranno tutto un altro effetto. Il Carnevale non è solo una sfilata, ma un’opportunità per tutta la città. La sua importanza non riflette soltanto sulla gioia ed allegria che da sempre sa donare, ma anche nel settore economico, fornendo lavoro a vari settori, finora limitati dalla pandemia, quali ad esempio gli artisti di strada, e ampliando grazie al movimento turistico la possibilità di guadagno delle attività presenti.

Ricordo che per realizzare un carro occorrono almeno 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 e per realizzarlo vengono coinvolti oltre cinque mestieri, come pittori, falegnami, elettricisti, maestri della cartapesta, meccanici etc. Si tratta di un’opera complessa e di cura, si tratta di tempo che le persone scelgono di dedicare a questo. Ci tengo dunque ad invitare personalmente ogni cittadino, turista, artista, lavoratore e amico a prendere parte a questa fantastica festa».

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀 𝐒𝐅𝐈𝐋𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐍𝐄𝐕𝐀𝐋𝐄 𝐌𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟐

📍Tivoli 8 maggio ➡️ Corteo carri allegorici con partenza da Largo Saragat 🕞 ore 15:30

🚦Percorso(3 giri): Via Empolitana, Largo Giovanni Nannino, Viale Trieste, Piazzale Matteotti, Via Aldo Moro, Piazza Garibaldi, Panoramica.

📍Tivoli15 maggio ➡️corteo carri allegorici con partenza Largo Saragat 🕞ore 15:30.

🚦Percorso (3 giri): Via empolitana, Largo Nannino, Viale Trieste, Piazzale Matteotti, Via Aldo Moro, Piazza Garibaldi, Panoramica.

📍Tivoli 22 maggio ➡️carri in sosta nelle piazze di Tivoli 🕞ore 16:00. 💃🏻Tamburellare Tiburtine a Piazza Garibaldi

🚦 Percorso: Piazza Domenico Tani, Piazza Rivarola, Piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi, Panoramica, Piazza Garibaldi.

📍Tivoli 28 maggio ➡️corteo carri allegorici in notturna da Largo Saragat 🌙✨ 🕞ore 19:30.

🚦 Percorso (3 giri): Via Empolitana, Largo Nannino, Viale Trieste, Piazzale Matteotti, Piazza Garibaldi, Panoramica. Ore 22 scioglimento corteo.

📍Tivoli 29 maggio Piazza Garibaldi ➡️ raduno gruppi mascherati, intrattenimento, arte varia e incendio Re Carnevale 🔥