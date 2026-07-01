MONTEROTONDO – Strade sicure, frana l’asfalto appena realizzato

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 1 Luglio 2026

Accanto ad un tombino: sospetta perdita d’acqua

Per mesi gli automobilisti sono stati costretti a schivare buche e avvallamenti. 

Ora che avrebbe dovuto assumere le sembianze di una strada del centro urbano si è aperta una falla nell’asfalto.

 

 

Accade in via Massimo Pelosi nel Centro di Monterotondo.

 

 

Stamane, mercoledì primo luglio, l’asfalto realizzato da pochi giorni è franato in corrispondenza di un tombino mentre gli operai erano impegnati nella realizzazione della segnaletica.

L’area interessata è stata transennata in attesa di una verifica tecnica.

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