MONTEROTONDO – Strade sicure, frana l’asfalto appena realizzato

Per mesi gli automobilisti sono stati costretti a schivare buche e avvallamenti.
Ora che avrebbe dovuto assumere le sembianze di una strada del centro urbano si è aperta una falla nell’asfalto.
Accade in via Massimo Pelosi nel Centro di Monterotondo.
Stamane, mercoledì primo luglio, l’asfalto realizzato da pochi giorni è franato in corrispondenza di un tombino mentre gli operai erano impegnati nella realizzazione della segnaletica.
L’area interessata è stata transennata in attesa di una verifica tecnica.