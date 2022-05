GUIDONIA – Attraversa la via Tiburtina, rom investito da un camion

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, martedì 3 maggio, sulla via Tiburtina a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, un camion ha travolto un uomo di 52 anni di origine bosniaca abitante del campo nomadi dell’Albuccione. Il mezzo pesante, condotto da un italiano di circa 50 anni, era diretto verso Roma quando per cause in corso di accertamento ha investito il pedone.

Le condizioni del 52enne bosniaco sarebbero gravi, per questo è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale di Roma in codice rosso.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Servizio Sicurezza Infortunistica Infortunistica Stradale la Polizia Locale di Guidonia Montecelio: gli agenti effettueranno i rilievi e sottoporranno il conducente del camion alle analisi di routine per accertare le sue condizioni psico-fisiche.