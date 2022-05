Caro pedaggio sull’A24: il Governo annuncia il blocco dei rincari fino al 31 dicembre

“Il governo ritiene opportuno operare per far sì che l’attuale blocco delle tariffe delle tratte autostradali A24 e A25 previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 31 dicembre 2022”. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, oggi in una informativa urgente alla Camera circa l’aumento dei pedaggi sulle due autostrade che collegano il Lazio all’Abruzzo.

Presente all’annuncio una delegazione di sindaci del territorio che da mesi si battono per il blocco dei rincari: un aumento del 34 per cento.