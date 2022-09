TIVOLI – Divieto di transito e sosta su via Dea Bona

A causa di lavori di riparazione della rete fognaria, il Comune di Tivoli avvisa che dal 19 settembre fino al 7 ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle 18, è predisposto il divieto di transito e di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Dea Bona, dall’intersezione con via Tiburto fino all’intersezione con via Palazzi.

I residenti in via Dea Bona fino all’intersezione con via Palazzi e i residenti in via Palazzi, nonché i possessori di garage e gli esercenti di queste zone, potranno tuttavia accedere transitando da via Lanciani.

Per i non residenti è predisposto l’obbligo di svolta a destra su via Lanciani, all’intersezione con via Rosario Romeo.

Chi proviene da viale Mannelli ha l’obbligo di svoltare su via Tiburto e non può accedere al primo tratto di via Dea Bona.

Il divieto di transito e di sosta riguarda tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata, ed è valido tutti i giorni, con esclusione delle domeniche e festivi fino al termine dei lavori.