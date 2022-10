GUIDONIA – Perdite di gas, scende in campo “Picarro Surveyor”

Martedì mattina 18 ottobre l’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadino del gas naturale. L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso l’applicazione di tecnologie all’avanguardia.

All’evento hanno presenziato anche una delegazione di Assoutenti nazionale e Federconsumatori Lazio e l’assessore all’Urbanistica del comune di Sant’Angelo Romano.

Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio e in speciali back-pack per le ispezioni nelle aree pedonali, Picarro Surveyor garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria tre volte superiore (parti per miliardo contro parti per milione) rispetto ai metodi tradizionali, ancora ampiamente in uso da parte di altri operatori del settore.

Rispetto alla metodologia tradizionale, inoltre, questa non impone al veicolo di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come ad esempio le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri).

Il software è in grado di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un risultato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Incrociate con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con la geo-referenziazione, Picarro Surveyor fornisce in tempi rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.

L’adozione della tecnologia rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione di asset e processi che Italgas porta avanti da anni, finalizzato a fornire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e sicuro per le comunità e i territori in cui opera. Picarro, in particolare, ha permesso di conseguire importanti risultati sin dalla sua introduzione, consentendo di controllare complessivamente una quantità di chilometri di rete pari al 150% in più rispetto agli standard minimi indicati dall’autorità di regolazione.

Insieme alla tecnologia Picarro è stata presentata la nuova app Work On Site, sviluppata nella Digital Factory di Italgas. L’app, disponibile sui dispositivi elettronici in dotazione alle imprese esecutrici dei lavori, gestisce controlli automatizzati, digitali sui cantieri della rete di distribuzione gas e rende più veloci ed efficienti le verifiche di conformità che vengono condivise in tempo reale.

“Questa nuova tecnologia – spiega il sindaco Mauro Lombardo – ha già dato prova della sua utilità anche nella nostra Città. Guidonia Montecelio, nei mesi scorsi, è stata sottoposta a scrupolosi controlli da parte di Italgas. Questo innovativo sistema consente il controllo preventivo della rete di distribuzione del gas e permette di intervenire tempestivamente laddove necessario”.