L’ultimo becchino è andato in pensione da qualche anno e l’amministrazione non ha previsto una nuova assunzione, almeno per il 2023. Per questo ora il Comune di Sant’Angelo Romano ha deciso di esternalizzare al privato la totale gestione del servizio cimiteriale.

Lo stabilisce la delibera numero 25 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata giovedì 13 aprile dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Martina Domenici.

Con l’atto l’Esecutivo ha dato mandato al Responsabile del Sevizio Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’affidamento del servizio di gestione cimiteriale tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse rivolto a ditte specializzate e in grado di garantire il servizio di accoglimento delle salme, tutte le attività concernenti i servizi cimiteriali nonché provvedere costantemente ad opere di manutenzione.

Vale la pena ricordare che a luglio 2019 la giunta Domenici aveva preso atto che la gestione non poteva più essere svolta in via diretta dall’Amministrazione Comunale proprio a causa di una dotazione organica ridotta e non in grado di assicurare l’apertura, la custodia, manutenzione ordinaria e pulizia del cimitero comunale.

Così a settembre 2019 il servizio era stato affidato in via sperimentale per un anno alla “Agenzia Funebre Sant’Angelo” di Adele Alessi, alla quale ora il Comune ha concesso un’ulteriore proroga tecnica in attesa dell’assegnazione tramite bando pubblico.