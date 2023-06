GUIDONIA – Appalto rifiuti, il sindaco: “Penali alla Tekneko per prestazioni non rese”

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo riceviamo e pubblichiamo:

“Durante l’odierna seduta di Consiglio comunale, prima dell’approvazione di diversi punti importanti per la Città come il Documento Unico di Programmazione col triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e la proroga del termine per aderire alla pace fiscale, è stato trattato a fondo il tema del servizio di igiene urbana.

Abbiamo discusso delle questioni riguardanti la raccolta e la gestione dei rifiuti, partendo dal momento in cui il servizio è stato affidato agli attuali gestori fino a oggi. Particolare attenzione è stata dedicata al tema del controllo sulla qualità del servizio reso dal fornitore.

La situazione attuale è sotto gli occhi di tutti, l’appaltatore svolge una enorme mole di lavoro per tenere pulita la città, pur in condizioni oggettivamente difficili in cui operare, ma non mancano le criticità e i possibili margini di miglioramento. In questi mesi abbiamo lavorato col Gestore, da un lato, e con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dall’altro, per contribuire fattivamente all’innalzamento della 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘯𝘤𝘦.

Nell’ultimo anno non sono mancati i controlli sull’operato della società e all’esito di alcuni di essi sono scaturite penali contrattuali e mancati pagamenti per prestazioni non rese.

Naturalmente il punto di caduta di tutti questi accorgimenti è e deve rimanere la pulizia della città sulla quale non siamo disposti a compromessi o cali di attenzione”.