MONTEROTONDO – Ciak si gira, Rocco Papaleo è “Il medico di tutti”

Monterotondo scelta ancora come location cinematografica.
Stavolta la città eretina darà da sfondo a “Il medico di tutti”, la nuova serie televisiva in 8 episodi scritta da Pietro Calderoni, prodotta da Clemart, con protagonista Rocco Papaleo.
Nel cast principale figurano anche attori come Tosca D’Aquino, Dino Abrescia, Clotilde Sabatino e Bianca Nappi.
La troupe diretta da Giacomo Martelli gira da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio a Monterotondo, prima di trasferirsi a Roma e Maratea fino a metà ottobre 2026.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 137 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, venerdì 3 luglio, dal Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna.
Il provvedimento prevede alcune modifiche alla viabilità:
1. L’istituzione in Via di Castelchiodato del divieto di sosta zona rimozione e del divieto di transito area di parcheggio lato opposto Cimitero, tratto adiacente Via dei Cannetacci per metri 100 a partire dall’intersezione con Via dei Cannetacci direzione Mentana dalle ore 00:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 10 Luglio 2026;
2. L’istituzione in Via G. Leopardi del divieto di sosta zona rimozione tratto compreso dal civico 27 al civico 8 dalle ore 00:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 07 Luglio 2026;
3. L’istituzione in Piazza Don Minzoni del divieto di sosta zona rimozione ambo i lati tratto compreso dall’intersezione con Piazza Comitato Liberazione Nazionale all’intersezione con Via Vitali e dall’intersezione con Piazza Comitato Liberazione Nazionale all’intersezione con Via A. Federici dalle ore 00:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 07 Luglio 2026;
4. L’istituzione in Via G. Pascoli del divieto di sosta zona rimozione tratto compreso dal civico 10 al civico 12 dalle ore 00:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 07 Luglio 2026;
5. L’istituzione in Piazza Comitato Liberazione Nazionale del divieto di sosta zona rimozione intera area ambo i lati dalle ore 00:00 del 06 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 08 Luglio 2026;
6. L’istituzione in Piazza Martiri della Libertà del divieto di sosta zona rimozione numero sei stalli di sosta compresi dal civico 1 al civico 7 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 08 Luglio 2026;
7. L’istituzione in Piazza della Repubblica del divieto di sosta zona rimozione tratto compreso dal civico 16 al civico 8 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 08 Luglio 2026;
8. L’istituzione in Largo Vassallo del divieto di sosta zona rimozione e del divieto di transito intera area di parcheggio ambo i lati dalle ore 00:00 del 09 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 10 Luglio 2026;
9. L’istituzione in Piazza della Libertà del divieto di sosta zona rimozione lato opposto civico 16 numero tre stalli di sosta riservati alla G.d.F dalle ore 00:00 del 09 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 10 Luglio 2026;
10. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via XXIV Maggio tratto compreso dal civico 8 al civico 6 dalle ore 00:00 del 09 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 10 Luglio 2026;
11. L’istituzione in Via IV Novembre del divieto di sosta zona rimozione tratto compreso dall’intersezione con Via XXIV Maggio all’intersezione con Piazza Libertà dalle ore 00:00 del 09 Luglio 2026 alle ore 24:00 del 10 Luglio 2026.