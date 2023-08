GUIDONIA – Ryder Cup, strada chiusa 6 giorni per realizzare la rotatoria

Proseguono spediti i lavori per la Ryder Cup, l’evento mondiale di Golf che si terrà da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre al Golf Club Marco Simone a Guidonia Montecelio.

Nell’ambito dei lavori per il raddoppio di via Marco Simone il Comune di Guidonia Montecelio ha disposto la chiusura temporanea per sei giorni di Via Bellegra nel tratto compreso tra Via di Marco Simone e l’intersezione con Via Agosta, per permettere la realizzazione della nuova rotatoria.

Foto tratta dalla pagina Facebook “Marcosimoneonline”

Lo stabilisce l’ordinanza numero 286 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, mercoledì 2 agosto, dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi.

Come richiesto da Astral Spa, il tratto di strada resterà chiuso dalle ore 5 del 7 agosto alle ore 18 del 12 agosto.

Secondo la pagina Facebook “Marcosimoneonline”, Via di Marco Simone potrà comunque essere raggiunta da Via Agosta e Via San Vito Romano, e probabilmente si transiterà sul nuovo tratto realizzato.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione e moderare la velocità, lungo tutta Via di Marco Simone e Via Palombarese per la cospicua presenza di mezzi in movimento e soprattutto di operai.