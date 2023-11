Il calcio del Nord-Est – Il Real Monterotondo risale la classifica, la Tivoli perde ancora

Il derby della scorsa giornata ha lasciato segni indelebili. Il Real Monterotondo, vittorioso, guadagna i tre punti anche nelle 12esima giornata, contro il Notaresco. La Tivoli invece, sconfitta, viene piegata dal Roma City.

All’Ottavio Pierangeli di Monterotondo Scalo, i ragazzi di mister Polverini vincono di misura con un gol di Napoleoni al minuto 11 del secondo tempo. I tre punti sono d’oro: gli eretini salgono infatti a quota 13 e si portano fuori dalla zona playout.

La Tivoli, ospite del Roma City, è in grado di recuperare il vantaggio iniziale di Scognamiglio con Camilli. Tuttavia al raddoppio del Roma City, in chiusura di primo tempo, non è seguita reazione alcuna e i padroni di casa hanno potuto arrotondare il risultato. 4-1 il risultato finale. La classifica è eloquente: 9 punti in classifica e penultimo posto.

In Eccellenza, nel girone A, battuta d’arresto per il Villalba che, sconfitto 2-0 dal Montespaccato, torna a navigare in acque pericolose. Nel girone B perde ancora il Vicovaro, fermo a 17 punti in classifica.

In Promozione, girone B, il Monterotondo 1935 frena (0-0 col Settebagni) ma il Fiano Romano non ne approfitta, subendo un 3-2 con il Valle del Peschiera. La Sanpolese stravince 6-1 sul Torlupara, il Riano si deve accontentare di un pari col Velletri mentre il Setteville Caserosse supera 2-0 l’Atletico Lodigiani. Nel girone C sconfitta sia per il Villa Adriana che per lo Zena Montecelio. Nel girone D cade ancora la Vis Subiaco ma vince il Sant’Angelo Romano. (Federico Laudizi)