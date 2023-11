MONTEROTONDO – “Mi sono fatta menare” e “Obiettivo Donna”, due libri per la Giornata Internazionale contro la violenza

Domenica 26 novembre a Monterotondo, alle ore 11, presso la libreria Ubik, in Via Adige 2A, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza di genere”, saranno presentati i libri “Mi sono fatta menare” di Cristina Fidanza e “Obiettivo Donna. Immagini e parole” di Pietro Di Giuseppe e Alessio Eleuteri, editi da EMIA Edizioni.

Cristina Fidanza nel suo libro autobiografico “Mi sono fatta menare” mostra fino a che punto può arrivare la dipendenza di una donna dall’uomo sbagliato. Partorire sé stessa è stato il dolore più grande. Un cammino durante il quale Cristina ha conosciuto e accettato i suoi limiti, le difficoltà, la scoperta di quanto siano mutevoli le emozioni, di quanto sia complessa l’esistenza umana e di come misteriosa sia la vita nella sua essenza più profonda.

Il libro – scrive Cristina Fidanza – è dedicato alle donne, soprattutto a quelle ancora incatenate e con le chiavi del lucchetto tra le mani. Gradito e consentito l’ingresso anche a tutti gli uomini che sanno mettersi in discussione e che coltivano la virtù del rispetto.

Ingresso consentito, ma in punta di piedi, anche agli uomini disposti a crescere e a cambiare.

In “Obiettivo Donna” uno psicoterapeuta e un fotografo entrano in contatto con il mondo che sta al di sotto delle apparenze, con l’intimo delle persone. Si rivolgono alle donne, per dare voce e significato al proprio mondo interiore. Si rivolgono agli uomini, perché possano contattare il proprio femminile, per entrare in sintonia con la Donna. Perché quando gli uomini non sono in grado di uscire da sé stessi per riconoscere l’altro come diverso da sé allora non c’è rispetto e ogni forma di prevaricazione trova lì le sue fondamenta.

Si può entrare nell’animo di una donna o di un uomo passando attraverso differenti porte, ma alla base di tutto però c’è sempre e solo la capacità di fare silenzio e di ascoltare, di prestare attenzione, rispetto-sa, a chi abbiamo davanti. Gli autori, per fare questo, hanno scelto immagini e parole.

Seguirà aperitivo letterario offerto dal Caffè Michelangelo.