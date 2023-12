Vallelunga, educazione stradale per i giovani in età da patente

Sara Safe Factor – il progetto educativo di Sara Assicurazioni – in collaborazione con ACI Sport, chiude un anno di incontri con una grande giornata speciale, “The Best Of Sara Safe Factor”.

L’appuntamento è per oggi 6 dicembre in una location d’eccezione, il Centro ACI – Sara di Guida Sicura di Vallelunga (RM), uno dei punti di riferimento in Europa in tema di sicurezza su strada e per le tecniche di guida responsabile.

Educare i giovani alla guida sicura, facendo della responsabilità e del rispetto delle regole i punti di riferimento delle nuove generazioni, in auto come a bordo di moto o mezzi di mobilità dolce. A fine 2023, il tour avrà coinvolto oltre 6.000 studenti in 23 tappe.

Gli studenti parteciperanno a un percorso esperienziale di circa un’ora e mezza a cura degli esperti di Sara Safe Factor e del pilota di fama internazionale Andrea Montermini che porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e consapevole, spiegando il concetto fondamentale per cui “in strada e in pista vincono le regole”.

Focus anche sulla sicurezza alla guida di due ruote o monopattini, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione e all’importanza del corretto utilizzo del casco, con la guida del Responsabile del Roma Bike Park Emiliano Cantagallo. A seguire prenderà il via una sessione di esercitazioni pratiche, a bordo di auto per i patentati e su monopattini per chi non ha la patente.

“La prevenzione e l’educazione a comportamenti responsabili sono fattori determinanti per una maggiore sicurezza su strada, e questo sia alla guida di un’auto, che di una moto, così come di mezzi di mobilità dolce o elettrica” dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni.

“È importante su questi temi sensibilizzare proprio i giovani, che sono i futuri utenti della strada e che, come indicano i dati, sono particolarmente colpiti dagli incidenti stradali. Con Sara Safe Factor, da oltre 15 anni portiamo avanti insieme ad ACI Sport il nostro impegno per aumentare la responsabilità legata all’esperienza di guida e migliorare la sicurezza sulle strade. Ogni anno coinvolgiamo migliaia di studenti con i quali ci confrontiamo e dialoghiamo sia con lezioni e incontri in presenza sia sfruttando il mondo dei social, anche attraverso una pagina Facebook dedicata all’iniziativa e un racconto delle tappe sul profilo Instagram della Compagnia”.