GUIDONIA - “Montelucci in Festa”, a scuola la raccolta fondi per Raffy

Prosegue la maratona di solidarietà per sostenere Raffaela, 15 anni, studentessa del Liceo Scientifico “Ettore Majorana”, affetta dalla nascita da una cardiopatia congenita complessa la cui unica speranza di guarigione è rappresentato da un intervento cardiochirurgico economicamente molto impegnativo negli USA.

Ieri, martedì 28 maggio, e oggi, mercoledì 29 maggio, è in corso la seconda edizione di “Montelucci in Festa”, una tre giorni organizzata dall’Istituto comprensivo “Giuliano Montelucci” di Colle Fiorito, dove Raffaela ha studiato per 8 anni e dove insegna la mamma Emma, finalizzata alla raccolta fondi per sostenere la 15enne.

Il 2 luglio prossimo Raffaela volerà negli Usa dove l’11 luglio sarà sottoposta all’intervento al cuore presso il Boston Children’s Hospital, una struttura ad altissima specializzazione.

Durante la manifestazione di ieri gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno piantumato un albero di agrumi all’ingresso del plesso, mentre i bambini della scuola elementare sono stati protagonisti di uno spettacolo di canto.

Gli scolari delle quinte A e B elementari hanno invece piantumato un albero di quercia e piantine in giardino leggendo poesie. Nella mattinata gli studenti della seconda C hanno esposto piantine e lavori realizzati durante l’anno scolastico, mentre nel pomeriggio gli alunni della seconda D hanno messo in scena uno spettacolo di ballo con la drammatizzazione della vita di Giuliano Montelucci.

A “Montelucci in Festa” hanno preso parte anche gli studenti della scuola media con una esibizione di canto e ballo, mentre i ragazzini della seconda B e della terza B si sono cimentati in un gioco didattico culinario insieme ai genitori.

Tra stand di Street Food e dolci, la vendita di t-shirts realizzate per l’evento il cui ricavato sarà devoluto alla raccolti fondi “Un battito d’amore per Raffy”.

Domani, giovedì 30 maggio, la manifestazione “Montelucci in Festa” si svolgerà nella succursale dell’Istituto comprensivo all’Albuccione. Protagonisti ancora i bambini e la solidarietà per Raffaela.