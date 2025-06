TIVOLI – Malamovida, romeno vaga con un coltello nello zaino e ubriaco aggredisce i carabinieri: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel centro di Tivoli, ed in particolare al controllo della movida serale.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, nella serata di sabato 21 giugno, i militari hanno eseguito un mirato servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato a garantire un’efficace presenza e a esercitare un capillare controllo della città.

L’attività ha consentito, inoltre, di monitorare e gestire il flusso di persone radunatesi in occasione dei numerosi eventi cittadini.

In particolare, i militari sono intervenuti prontamente in seguito a due distinte segnalazioni di lite in strada.

Nel primo caso, a seguito

dell’identificazione e perquisizione dei presenti, è stato rinvenuto nello zaino di un 25enne di origine romena un coltello occultato della lunghezza

complessiva di 21 centimetri.

L’arma è stata immediatamente sequestrata e il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Nel secondo episodio, i Carabinieri, giunti sul posto, si sono trovati di fronte a un uomo in evidente stato di escandescenza, verosimilmente sotto

l’effetto di alcol. L’uomo, sottoposto a controllo, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, inveendo contro i militari. Per tali motivi è stato

deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

Nel corso della medesima serata, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura un 40enne, un 21enne e un 20enne per violazione uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel complesso sono stati controllati 63 persone, 41 veicoli, ed elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, e ritirata una carta di circolazione.