Un verbale fatto coi piedi.

Bartolomeo Terranova, l’84enne imprenditore e patron delle Terme di Roma

Così – usando un’espressione colloquiale – potrebbe essere descritta la sanzione da 871 euro per violazione del Codice della Strada da parte di Bartolomeo Terranova, amministratore unico del “Consorzio F6”, il gruppo di imprese che sta costruendo il nuovo complesso residenziale nella zona de “La Sorgente” tra il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” e via delle Genziane, a Colle Fiorito.

La rotatoria provvisoria all’intersezione tra viale Roma e via Rita Levi Montalcini, a Guidonia

Lo scorso 7 aprile la Polizia Locale ha multato l’imprenditore dopo aver riscontrato alcune irregolarità alla rotatoria realizzata con new jersey di plastica all’intersezione tra viale Roma e via Rita Levi Montalcini, la strada che costeggia il Liceo e conduce all’interno del nuovo quartiere residenziale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Mauro Lombardo, da giugno 2022 sindaco di Guidonia Montecelio

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, non è tardata la risposta del patron delle Terme di Roma che il 14 aprile ha inviato al sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo la richiesta di annullamento in autotutela del verbale di accertamento dei vigili urbani.

“Verbale erroneo”, lo definisce Bartolomeo Terranova a parere del quale in viale Roma non esisterebbe un cantiere in quanto il Comune più volte sollecitato non ha ancora approvato i progetti per realizzare la rotatoria vera al posto di quella attuale realizzata con new jersey di plastica.

Secondo l’imprenditore, la mancata concessione dei permessi da parte del Comune avrebbe determinato l’impossibilità di cantierizzare l’area e di avviare qualsiasi attività lavorativa.

Una versione tutta da verificare da parte dell’amministrazione comunale che per ora ha “incassato” un’altra promessa da Bartolomeo Terranova.

Nella richiesta di annullamento in autotutela inviata al sindaco Lombardo l’imprenditore ha infatti annunciato che rimuoverà tutta la segnaletica e la rotatoria provvisoria ripristinando la circolazione stradale a come era prima della ordinanza numero 106 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - emessa dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi il 28 marzo 2024 in vista dell’apertura del Punto Vendita “MD” avvenuta ad aprile dell’anno scorso.