SETTECAMINI – Noleggiata e non restituita, nell’auto ribaltata viaggiavano due rom

Un’auto intestata ad una società di noleggio a lungo termine. All’interno, due giovanissimi rom finiti in ospedale.

E’ il primo retroscena emerso nell’ambito del drammatico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, martedì 3 settembre, in via Tiburtina a Settecamini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sul caso indagano gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia di Roma Capitale che hanno sequestrato il veicolo per ricostruire la dinamica dello scontro e stanno effettuando ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 3,30 nella corsia in direzione Tivoli.

I due giovani rom – un ragazzo di 19 anni e un’adolescente di 14 anni – viaggiavano a bordo di una Smart Fortwo con a bordo sfrecciando a tutto gas sulla Tiburtina, quando – per cause in corso di accertamento – all’intersezione con via Affile l’auto si è prima ribaltata e poi ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno immediatamente trasportato il 19enne al policlinico Umberto I di Roma in codice rosso, mentre la ragazzina è stata trasferita all’ospedale Sandro Pertini in codice rosso per dinamica.

Il ragazzo è tuttora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. La 14enne, invece, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni e ha fatto ritorno a casa.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, i due giovani sono domiciliati presso il campo rom abusivo dell’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio, dove nei giorni scorsi sono state demolite le baracche rimaste coinvolte nell’incendio divampato lo scorso 12 agosto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia di Roma Capitale, la Smart Fortwo è intestata ad una società di noleggio ed era stata affittata ma non restituita nel termine previsto dal contratto.

Sono in corso ulteriori accertamenti.