GUIDONIA – Pineta di via Roma, via alla riqualificazione del parco giochi

Sono iniziati nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, i lavori di riqualificazione del parco giochi presente in via Roma, a Guidonia, confinante con l’aeroporto militare.

Il parco giochi nella Pineta di viale Roma, a Guidonia Centro

L’area rimarrà chiusa fino alla all’ultimazione dell’intervento reso possibile dalla donazione dell’Associazione “𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐮𝐜𝐜𝐢”, la Onlus intitolata alla compianta moglie di Adalberto Bertucci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio, e mamma di Federica e Marco Bertucci, consigliere regionale di Fdi alla Pisana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La compianta Anna Bertucci, scomparsa nel 2004

L’Associazione “Anna Bertucci” si occuperà del rifacimento del camminamento all’interno del parco mediante cemento stampato; del ripristino della pavimentazione mancante realizzata in sampietrini, relativa alla piazzetta rotonda, accedendo al parco sulla sinistra; della tinteggiatura e del ripristino delle assi mancanti relative alle sedute delle panchine presenti nel parco; del ripristino delle pavimentazioni antiurto, ove mancanti; oltre che della rimozione della casina in legno e di 2 giochi a molla, non più utilizzabili in sicurezza.

Il progetto prevede inoltre l’istallazione di 2 nuovi giochi a molla, rispettivamente un cavalluccio e un elefante, di un Castello Baby composto da una torre con tetto a 2 falde e una torre senza tetto, compresa pavimentazione antiurto. Previsti anche l’istallazione di una altalena doppia realizzata con pali in acciaio laccato, compresa pavimentazione antiurto, di un bilico a 2 posti con trave in alluminio e di un Gioco a molla Quadrifoglio 4 posti.

Nella donazione è compresa inoltre la piantumazione lungo il lato confinante con Viale Roma di 4 alberi Pinus Pinea.

Al termine dei lavori sarà organizzata una cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Sindaco e delle Autorità, prevista per il 6 ottobre prossimo, in occasione del ventennale della scomparsa della Signora Anna Bertucci.

L’Amministrazione, inoltre, per motivi di sicurezza, prima della riapertura al pubblico di quest’area procederà all’abbattimento di un pino che necessita di essere rimosso. La pianta presenta, infatti, un’inclinazione meritevole di attenzione e gravi problemi di carattere vegetativo.

“Ringraziamo l’Associazione “𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐮𝐜𝐜𝐢”, da sempre particolarmente attiva nel nostro territorio e non solo, per questa donazione di cui si avvantaggerà l’intera collettività ma, in particolare, i nostri bambini. E’ un gesto che abbiamo davvero molto apprezzato”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.

“Si tratta di un intervento di riqualificazione di uno spazio da sempre frequentato dai genitori e i loro bambini. Grazie alla donazione dell’Associazione “𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐮𝐜𝐜𝐢” sarà ancora più bello, sicuro e accogliente”, evidenzia l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza.