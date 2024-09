Fino a tre anni e mezzo fa la moderazione della velocità era garantita da dossi artificiali e per questo vige tuttora il limite dei 30 chilometri orari.

Ma da quando i dossi in gomma non ci sono più a causa dell’intenso traffico e del transito di mezzi pesanti, è diventata una pista da corsa via della Pietrara, la strada che collega via Casal Bianco alla zona nuova di Guidonia Centro denominata “Camionabile”.

I cittadini chiedono gli attraversamenti pedonali in via della Pietrara e in via degli Spagnoli

A riportare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale è Angelo Saulo, portavoce di un gruppo di residenti che da giovedì scorso 19 settembre hanno lanciato una raccolta firme per richiedere all’amministrazione comunale l’installazione di alcuni servizi essenziali per la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

In cima all’elenco delle richieste c’è il rifacimento di tutto il manto stradale sia di via della Pietrara che di via degli Spagnoli, stante anche l’imminente inizio della stagione delle piogge.

L’attenzione maggiore dei cittadini è rivolta all’istallazione nelle due strade di almeno due attraversamenti pedonali rialzati.

Il passaggio pedonale davanti alla Scuola dell’Infanzia comunale “Carlo Collodi”

Il primo all’altezza della scuola dell’infanzia Comunale “Carlo Collodi”, ovvero all’altezza del civico 51 di via degli Spagnoli.

Il passaggio pedonale davanti al supermercato “Crai”

Il secondo all’altezza del supermercato denominato “CRAI”.

Terzo obiettivo della petizione popolare è infine l’istallazione di una fontanella dell’acqua pubblica nell’area cani di via Nerone.

Vale la pena ricordare che verso le ore 17.40 del 16 agosto 2023 una ragazzina di 13 anni fu investita sulle strisce pedonali all’altezza del civico 155, un tratto di strada rettilineo dove sono ubicate varie attività commerciali, un parco e due scuole, molto frequentata dai bambini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La 13enne fu travolta da una Octavia Skoda proveniente da via degli Spagnoli condotta da un 70enne, per questo fu trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove fu medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni per escoriazioni varie a gomito, braccia e gamba sinistri e una ferita all’occhio sinistro suturata dai sanitari.

Angelo Saulo, portavoce dei residenti lungo la “Camionabile” che hanno promosso la raccolta firme

“Bisogna ripartire dai territori – spiega Angelo Saulo, il portavoce dei residenti – Ho deciso di impegnarmi in prima persona e voglio dare un contributo concreto alla mia città ed in particolare al mio quartiere.

Infatti, insieme ad altri cittadini di Guidonia centro, zona camionabile, abbiamo deciso di effettuare una raccolta firme per richiedere all’amministrazione comunale l’installazione di alcuni servizi essenziali per la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

In particolare chiediamo il rifacimento di tutto il manto stradale, dossi e una fontanella dell’acqua pubblica.

Il quartiere deve vivere e per vivere servono i servizi e proposte commerciali, mi auguro che l’iniziativa del mercato rionale in via Nerone non venga abbandonata dall’amministrazione”.

L’obiettivo dei promotori della petizione popolare è di raggiungere almeno 300 firme: domani, sabato 28 settembre, gli organizzatori allestiranno un banchetto nel piazzale del supermercato “Crai”.