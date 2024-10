GUIDONIA – Pineta, cittadini in festa per l’inaugurazione del Parco Anna Bertucci

“Abbiamo sempre ritenuto, come famiglia e come Associazione Anna Bertucci, l’interesse per la comunità al primo posto. Ed è per questo che oggi possiamo a ragione dire che la felicità di tutti questi sorrisi intorno a noi sono la nostra felicità, amplificata da un gesto, quello della ristrutturazione di questa pineta, fatto in onore ed in ricordo di una persona che amiamo e ameremo per sempre.

Adalberto Bertucci all’inaugurazione del Parco alla memoria della compianta moglie; sotto, Anna Bertucci

Non c’è molto altro da dire: il sole di questa mattina ci piace pensarlo come un regalo che la nostra cara Anna, indimenticata moglie, madre e nonna, ci ha fatto per far godere a tutti della gioia dell’apertura di questo parco a lei intitolato e dedicato.

Lo abbiamo detto più di una volta: è stato un gesto d’amore, un regalo che abbiamo pensato per la Città di Guidonia Montecelio e che abbiamo fatto sulla scia dell’esempio che Anna ci ha dato in vita”.

Sopra, Adalberto Bertucci insieme ai nipoti; sotto, il lancio di palloncini al momento dell’inaugurazione

Così l’Associazione Anna Bertucci, attraverso le parole di Adalberto, Federica e Marco, ringrazia tutte le persone che attraverso la loro partecipazione stamane, domenica 6 ottobre, hanno reso ancora più indimenticabile l’apertura del Parco dedicato alla compianta moglie di Adalberto e mamma di Federica e Marco.

Don Flavio Barberi, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Guidonia, benedice il parco e i presenti

L’intervento nella pineta di Via Roma arriva in occasione del ventesimo anniversario della morte della signora Bertucci, ed è l’ennesimo gesto di beneficenza che l’associazione effettua per il territorio: ricordiamo le automediche donate alla Croce Blu di Guidonia, fondamentali per i servizi sociali portati avanti dall’associazione sanitaria, e le donazioni di materiale medico durante il periodo della pandemia.

Sopra e sotto, alcune immagini del Parco della Pineta di Guidonia ristrutturato

Una folla festante ha riempito il parco, cittadini, associazioni del territorio (Croce Blu, NVG e Cieli Azzurri), autorità civili, religiose e militari, realtà sportive del territorio, ed ovviamente il sindaco Mauro Lombardo e parte della giunta comunale, oltre a consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione, i quali hanno approvato all’unanimità la mozione per intitolare il parco alla signora Anna.

L’Associazione si è fatta carico del rifacimento del camminamento all’interno del parco, del ripristino della pavimentazione mancante, della tinteggiatura e del ripristino delle panchine, della rimozione dei giochi danneggiati e dell’installazione di nuovi, tra questo un Castello Baby e una altalena doppia: tutti i giochi sono già stati “provati” dai numerosi bambini presenti.

Nella donazione è compresa inoltre la piantumazione lungo il lato confinante con Viale Roma di 4 alberi.

“𝑈𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑎, 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑡𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑚𝑎, 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜, 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 – ha detto il sindaco Mauro Lombardo – 𝐼𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑒̀ 𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝐴𝑛𝑛𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑡𝑢𝑐𝑐𝑖, 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒”.

“Con molta emozione intendiamo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa mattinata di gioia, in ricordo della nostra amata. E con grande orgoglio, ed altrettanta commozione, possiamo dire: benvenuti al Parco Anna Bertucci”, chiudono Adalberto, Marco e Federica Bertucci.