CANTERANO – Sagra del Tartufo, celebrazione dell’oro nero tra Slow Food e Solidarietà

La stessa voglia di migliorarsi e stupire ancora; lo stile retrò e moderno allo stesso tempo; il saper “giocare” tra tradizione e innovazione, tra antichi sapori e nuovi accostamenti.

È l’essenza della manifestazione diventata ormai appuntamento fisso per gli amanti dell’oro nero: la Sagra del Tartufo di Canterano, giunta alla sua XI edizione.

La Sagra del Tartufo si terrà il 12-13 ottobre e il 19-20 ottobre a Canterano

Enogastronomia slow food, cultura, divertimento, solidarietà, tanti eventi nell’evento, sotto il cielo d’autunno: 12- 13 e 19-20 ottobre.

Un set urbano che si fa cucina e palcoscenico, Canterano, un gioiello nascosto, abitato da meno di 400 persone, “incastonato” nella Valle dell’Aniene e insignito del titolo di “Città del Tartufo”.

Il celebre pane di Canterano è prelibato per la bruschetta

Ai fornelli e sulle tavole un unico protagonista: il tartufo, nero estivo, rigorosamente locale e raccolto nei boschi del piccolo centro alle porte di Roma.

Tornano i grandi “classici”, i piatti che profumano di bosco e sanno di cucina della nonna: la bruschetta con il celebre pane di Canterano, la pasta fatta in casa, le uova al tegamino, i bocconcini di carne, ovviamente al tartufo. Dulcis in fundo, il più bello del reame: il Salame del Re.

Si rinnova il rito dell’aperitivo “gourmet”.

Nella Spritzeria della Sagra si potrà gustare ovviamente lo Spritz, in diverse varianti, e il Negroni al tartufo, firmati dal barman Fabrizio Messineo. Il tutto accompagnato dalle stuzzicanti “trovate” dello chef Claudio Favale.

Nella Sfizieria Gourmet fumanti pallotte cacio e ova, con tartufo nero, salsa carbonara e guanciale croccante; supplì al tartufo e cicoria e – grande novità di quest’anno – la pizza al padellino con provala, pancetta aromatizzata all’arancia e tartufo. Altra “chicca” il nuovo dolce gourmet: tiramisù al profumo di tartufo con crumble al cacao salato.

Cantine aperte per la degustazione di diverse etichette regionali, con i sommelier a disposizione per abbinare a ogni piatto il giusto calice. Non manca il vino sfuso, bianco e rosso, rigorosamente Made in Lazio.

L’anima “pop” della Sagra a guidare le scelte anche sul fronte dell’intrattenimento: il ritorno degli “uomini in giallo”, la Street Band Smilf, tra fiati, percussioni e coreografie; la jam session del Collettivo di esplorazione musicale degli Avokado, e poi dj set e tanta buona musica popolare.

XI Edizione ancora nel solco dello “Spreco Zero”: disponibili le box per il take away, con la possibilità di portare via “avanzi” e i piatti per “chi non c’era”, anche la pasta fresca e il tartufo.

Gli amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti: nel Doggy Bar acqua fresca e pulita, e crocchette per tutti i gusti.

Per gli amanti del Km 0 banchi e botteghe dove trovare tartufo fresco, anche bianco, e prodotti locali.

Senza passare alla cassa. I biglietti della Sagra si possono prenotare online su tartufocanterano.it, scegliendo tra menù completo o singole portate, e poi con il QRCode generato ritirare direttamente agli stand.

Si rinnova il connubio Sagra del Tartufo di Canterano e solidarietà.

Ogni anno i proventi della manifestazione vengono devoluti in beneficenza per opere utili alla comunità o per aiutare chi ha più bisogno. Partner dell’XI Edizione sarà l’associazione “Il Coraggio dei Bambini”.

Obiettivo: raccogliere fondi e sostenere la ricerca sui tumori cerebrali infantili del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Prosegue poi il percorso di valorizzazione del patrimonio artistico-storico locale. Parte dell’incasso sarà destinato al recupero di alcuni dipinti del XVIII secolo della Chiesa di S. Maria e S. Mauro a Canterano.

Si festeggia, dunque, donando!

Save The Date: XI Sagra del Tartufo, Canterano (Rm), 12-13 e 19-20 ottobre 2024.

Apertura stand gastronomici: Sabato ore 12.00/22.00 e Domenica ore 12.00/17.00.