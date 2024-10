PALESTRINA – Preso con 50 dosi di cocaina, albanese patteggia e torna a casa

I suoi movimenti non sono passati inosservati ed è stato sorpreso a vendere droga in strada.

Così mercoledì 9 ottobre i carabinieri di Palestrina hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Mario P., albanese di 18 anni da due in Italia, incensurato e senza fissa dimora.

Nella tarda serata i militari lo hanno fermato e trovato in possesso di 35 pezzi di cocaina pari circa a 53 dosi medie singole, oltre a 500 euro in contanti sequestrati insieme alla droga perché ritenuti provento dell’attività illecita.

Ieri, giovedì 10 ottobre, il giudice del Tribunale di Tivoli Camilla Amedoro ha convalidato l’arresto di Mario P., difeso dall’avvocato Alessio Bonicoli di Guidonia.

Processato per direttissima, il giudizio si è concluso con una sentenza di patteggiamento con una pena pari a 12 mesi ed 2 mila euro di multa. In considerazione della sua incensuratezza, al 18enne albanese è stato concesso il beneficio della pena sospesa e della non menzione.