Ha debuttato in Nazionale superando tre incontri impegnativi e chiudendo con un ottimo quinto posto continentale.

Barbara Devoti, classe 2010, atleta della “ASD Tibur Coni Lotta” di Tivoli Terme, è la rivelazione dei Campionati Europei Giovanili Under 15 di Lotta olimpica tenutisi da mercoledì 25 a ieri, sabato 28 giugno, al PalaMare “Valter Vicentini” di Caorle.

Nella categoria 62 chili l’atleta azzurra ha fatto sognare l’Italia alle eliminatorie battendo nell’ordine tre avversarie di Moldavia, Polonia e Croazia prima di cedere in semifinale all’ungherese Zsofia Jung.

Nelle finali della libera femminile, Barbara ha lottato con determinazione contro la russa Elizaveta Dorogina ma si è dovuta arrendere sfiorando così la medaglia di bronzo al debutto in Nazionale.

Un debutto ottenuto dopo la vittoria dei Campionati italiani Under 15 tenutisi al Palapellicone di Ostia lo scorso 10 maggio: guidata dagli allenatori Donatello Fracassi, Salvatore Giunta e Andrea Ciammella, Barbara ha sbaragliato tutte le avversarie, conquistando la medaglia d’Oro nella categoria 62 chilogrammi.

Quello appena trascorso è stato un anno d’oro per Barbara, punta di diamante della “ASD Tibur Coni Lotta” diretta dalla neo presidente Fabiola Lancia.

A novembre 2024 vincela Coppa Italia Under 15 qualificandosi prima.

Nello stesso mese vince il trofeo Labrone a Livorno ed è medaglia di bronzo.

A febbraio 2025 vince il torneo Internazionale di Chiavari ed è un nuovo oro.

A maggio scorso si laurea come la più forte lottatrice d’Italia nella sua categoria vincendo il Titolo Italiano.

Un percorso straordinario iniziato all’età di 5 anni nella palestra della “Asd Villanova Tibur Coni Lotta” del maestro Ennio Fracassi, seguendo le orme del fratello maggiore Guido, medaglia di bronzo ai Campionati italiani assoluti. Barbara ha sempre dimostrato tecnica e determinazione e nel 2023 ha raggiunto il primo trofeo importante, vincendo il titolo italiano Under 13 di Lotta femminile.

Della scuderia della “ASD Tibur Coni Lotta” fa parte anche Valerio Transulti, vincitore di due medaglie d’oro, una in Coppa Italia e l’altra agli Open d’Italia.

“La Tibur Coni Lotta ringrazia tutti i suoi atleti ed in particolare modo Barbara Devoti per l’impegno, la passione e la grande forza d’animo che ha dimostrato: è davvero una grande atleta! – commenta la neo presidente Lancia Fabiola – La Tibur, come piace chiamarci, è un’eccellenza nella preparazione di questi atleti di interesse Nazionale e Internazionale da quasi 50 anni sul territorio Tiburtino, che porta ancora in alto i valori del duro lavoro, dell’impegno e della fatica lasciati in eredità dal fondatore Ennio Fracassi”.