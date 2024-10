TIVOLI – Spartan Race, vince sempre lei: Lucia Di Rienzo conquista Barcellona

Prima assoluta e prima nella sua categoria.

Lucia Di Rienzo taglia il traguardo per prima alla “Barcelona Spartan Trifecta Weekend 2024”

Così ieri, sabato 19 ottobre, Lucia Di Rienzo ha vinto la “Barcelona Spartan Trifecta Weekend 2024”. La 38enne atleta tiburtina residente a Foligno si è imposta nella “Beast” di 21 chilometri per 30 ostacoli a Barcellona in 3 ore, 3 minuti e 49 secondi davanti a Zeza Barros (03:04:53) e Qing Inmaculada Zhoun (03:08:16), superando sia le avversarie della sua categoria 35-39 anni che tutte le altre di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

La vittoria di ieri conferma lo stato di grazia dell’atleta che il 21 e 22 settembre scorsi a Misano si è laureata vice Campionessa italiana di Spartan Race e lo scorso 8 giugno ha fatto razzia di titoli alla “Spartan Ultra Andorra”, la gara piu dura d’Europa nello Spartan Race, aggiudicandosi il secondo posto nella categoria Elite e il podio più alto nella Categoria 35-39 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Prossimo obiettivo di Lucia Di Rienzo è la finale del Mondiale che si terrà il 29 novembre prossimo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il sogno è bissare il successo del 2022, quando si laureò “Regina” dello Spartan Race (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Ringrazio tutti gli sponsor che mi sostengono – commenta Lucia Di Rienzo – e che ancora credono in me, senza di loro non potrei raggiungere questi traguardi”.